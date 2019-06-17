Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и КоутиньоREGNUM 04:02
По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба. Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.
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В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Армия и оружие
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В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
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Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
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Наука
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Экономика
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Авто
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Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
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