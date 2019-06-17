Футбол
Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 04:30
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports. Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает полузащитника сборной Франции ключевой частью своих планов на свой первый полный сезон на "Олд Траффорд".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
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