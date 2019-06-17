Футбол

Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 04:30

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports. Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает полузащитника сборной Франции ключевой частью своих планов на свой первый полный сезон на "Олд Траффорд".
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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