Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»Спорт БИЗНЕС Online 13:15

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca. Сообщается, что агент 26-летнего Мино Райола ведёт работу по поводу трансфера футболиста из английского клуба. Сам француз считает «Реал» идеальной командой для себя на данный момент.

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

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