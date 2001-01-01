Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:15

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca. Сообщается, что агент 26-летнего Мино Райола ведёт работу по поводу трансфера футболиста из английского клуба. Сам француз считает «Реал» идеальной командой для себя на данный момент.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:15

Marca: Погба хочет перейти в «Реал», Райола работает над трансфером

Бомбардир.рувчера в 15:36

Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»

Soccer.ruвчера в 11:32

Погба всерьёз задумался о переходе в «Реал»

Евро-футбол.рувчера в 11:24

Поль Погба летом перейдет в «Реал»?

Спорт-Экспрессвчера в 11:11

Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 10:56

Погба готов покинуть «МанЮнайтед» ради «Реала»

Вести.Ruвчера в 11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия

Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере

Обновлено вчера в 21:50
Хоккей

«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей

Обновлено вчера в 23:02
Культура

Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено 22 марта в 06:32
Политика

Пушков сравнил доклад Мюллера с дохлым мышонком

«Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал Пушков и добавил, что в документе не будет ничего конкретного, только много «дыма и тумана» и разные «хайли лайкли».
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 21:58
Спорт

Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обновлено вчера в 22:48
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено вчера в 08:50
Здоровье

Отделение торакальной хирургии онкодиспансера отмечает юбилей

В этом году отделению торакальной онкологии и хирургии головы и шеи Коми республиканского онкологического диспансера исполняется 15 лет со дня основания.
Обновлено вчера в 07:31
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули

Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Путина попросили уйти в отставку

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз

Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками

В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

СМИ: На юге Таиланда запретили парковать личный транспорт у избирательных участков

Парковка мотоциклов и автомобилей запрещена в непосредственной близости от избирательных участков в южных провинциях Таиланда.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

Назван ТОП-5 продуктов, снижающих кровяное давление

Составлен ТОП-5 продуктов, которые помогут снизить кровяное давление.
Обновлено 22 марта в 16:17
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи

Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала

Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол

«Наполи» требует за Кулибали 150 миллионов

Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

На Украине предложили Порошенко покаяться на коленях

В партии отметили, что за пять лет своего президентства Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привел страну к расколу войной в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное