Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»Спорт БИЗНЕС Online 13:15
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca. Сообщается, что агент 26-летнего Мино Райола ведёт работу по поводу трансфера футболиста из английского клуба. Сам француз считает «Реал» идеальной командой для себя на данный момент.
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Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
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Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
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Обновлено вчера в 17:29
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Экономика
Турция начала расследование в отношении JP Morgan Chase
Турецкий Совет по рынкам и капиталам начал расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase.
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В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
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