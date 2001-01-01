Футбол
Поль Погба: «Зову Магуайра Зверем»Спорт-Экспресс 05:21
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
Джесси Лингард
|48′
|53′
Жоржиньо
|57′
Тэмми Абрахам
|58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
|65′
|66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
|67′
Виктор Линделеф
|69′
|73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
|74′
Антони Марсьяль
|80′
Дэниел Джеймс
|81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
|86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|86′
|90′
Н'Голо Канте
|44%
|Владение мячом
|56%
|80%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|14
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мата
6
Погба
21
Джеймс
39
Мактомини
26
Гринвуд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил новичка Гарри Магуайра за удачный дебют в команде. Защитник вышел в стартовом составе на игру 1-го тура против "Челси" (4:0). - Я зову его Зверем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Обновлено в 07:43
Экономика
ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктов
Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.
Обновлено в 07:33
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Политика
Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
Закрылся старейший журнал о Linux
В 2014 году журнал прекратил свое бумажное распространение и попытался перейти в цифровой формат, но популярность сайта и количество подписчиков так и не смогли набрать необходимую высоту.
Обновлено в 07:03
Экономика
Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой
Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Ученые нашли способ защитить курильщиков от рака легких
Обновлено 10 августа в 01:50
Авто
Как изменились цены на подержанную Lada Granta за 7 лет
Эксперты журнала «За рулем» выяснили, как изменились цены на подержанную «Гранту» за последние 7 лет.
Обновлено в 05:57
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Глава Росатома прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Анна Банщикова опубликовала фото с двухлетней дочкой
Обновлено в 03:42
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено 10 августа в 11:52
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В России у военных появится своя сотовая связь
Оснащённые мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи роты появятся в российской армии, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 00:29