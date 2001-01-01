Футбол

Поль Погба: «Зову Магуайра Зверем»Спорт-Экспресс 05:21

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
3 фото
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил новичка Гарри Магуайра за удачный дебют в команде. Защитник вышел в стартовом составе на игру 1-го тура против "Челси" (4:0). - Я зову его Зверем.
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