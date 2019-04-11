Футбол

Поль Погба: «МЮ» верит, что может победить «Барселону»Sports.ru 05:05

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
У «Барселоны» не было много шансов, может быть, один, когда Давид Де Хеа выручил нас, но после этого опасных ситуаций не было. Мы верим, что можем победить их. Мы «Манчестер Юнайтед», и мы играем в Лиге чемпионов точно так же, как они.
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