Футбол
Поль Погба: «Игроки „МЮ“ хотят, чтобы Сульшер остался в клубе»Спорт-Экспресс 14:44
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что игроки "красных дьяволов" хотят, чтобы исполняющий обязанности главного тренера манкунианцев Уле Гуннар Сульшер был назначен на постоянной основе.
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Конечно, мы хотим чтобы он остался. Результаты отличные. У меня с ним великолепные отношения, как и у остальных игроков. Когда футболист доволен, он хочет развиваться. Сульшер заслужил это место. Он знает все о команде. Он позитивный тренер, который придает уверенности игрокам.
— Поль Погба, французский футболистEurosport.ru 13:48
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