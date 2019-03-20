Поль Погба: «Игроки „МЮ“ хотят, чтобы Сульшер остался в клубе»Спорт-Экспресс 14:44

Конечно, мы хотим чтобы он остался. Результаты отличные. У меня с ним великолепные отношения, как и у остальных игроков. Когда футболист доволен, он хочет развиваться. Сульшер заслужил это место. Он знает все о команде. Он позитивный тренер, который придает уверенности игрокам.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что игроки "красных дьяволов" хотят, чтобы исполняющий обязанности главного тренера манкунианцев Уле Гуннар Сульшер был назначен на постоянной основе.

Поль Погба: «Игроки „МЮ“ хотят, чтобы Сульшер остался в клубе»

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