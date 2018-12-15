Футбол

Пол Мерсон: «Эвертон» остался тем же, «Манчестер Сити» легко победит
Чемпионат
02:25

Манчестер Сити — Эвертон
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
19′
Люка Динь
Габриэл Жезус
22′
Габриэл Жезус
50′
57′
Шеймус Коулмэн
Тео Уолкотт
57′
Бернард Анисио
Адемола Лукман
65′
Доминик Кэлверт-Льюин
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
66′
Рахим Стерлинг
69′
Рияд Марез
Кевин де Брёйне
75′
Фабиан Делф
76′
76′
Доминик Кэлверт-Льюин
81′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 15:30 мск.
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