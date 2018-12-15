Футбол

Пол Мерсон: «Эвертон» остался тем же, «Манчестер Сити» легко победит
Чемпионат
02:25

Манчестер Сити — Эвертон
сегодня
в 07:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 15:30 мск.
Чемпионат02:25

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: онлайн-трансляция начнётся 15 декабря в 15:30

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АПЛ. «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити» и другие матчи 17 тура

Sport.ru05:28

«Ман Сити» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 15:30 по московскому времени

Sports.ru05:30

Аспиликуэта: «Нам помогла победа над „Манчестер Сити“»

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Где смотреть матч Манчестер Сити - Эвертон

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Eurosport.ruвчера в 11:41

«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч 17 тура английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

LiveSport.ru13 декабря в 17:53
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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