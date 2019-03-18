«Мир», Visa и Mastercard согласны ограничить тарифы для автосалоновРеальное время 02:16

с чего всё началось

Банк России вместе с платежными системами "Мир", Visa и Mastercard подготовил предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами, сообщает РБК. Среди предложений — установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля.

«Мир», Visa и Mastercard согласны ограничить тарифы для автосалонов

Происшествия Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.

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Политика Путин: Русский и украинский народ никогда не ссорились Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на празднование пятилетия Русской весны.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым МИД Украины выразил очередной протест, направив ноту внешнедипломатическому ведомству России из-за поездки лидера РФ Владимира Путина в Крым.

Политика Россия признала Северную Македонию под новым названием Россия признала Республику Македонию под новым названием "Республика Северная Македония", сообщил сайт МИД РФ.

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Экономика С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

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Футбол Медведев: не вижу поводов закрывать проект Z+ Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о клубном онлайн-канале Z+.

Происшествия Магазин Порошенко загорелся в центре Киева В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.