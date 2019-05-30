Армия и оружие
Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35Военное обозрение 03:46
В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пентагон вновь пугает Турцию катастрофическими последствиями покупки С-400
Московский Комсомолецвчера в 17:31
Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» из-за покупки Турцией С-400
RT на русскомвчера в 14:45
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Обновлено вчера в 12:28
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса»
В мае Первый канал выпустил спецвыпуск шоу, в котором все финалисты были признаны победителями, в том числе и Микелла Абрамова, которая проигнорировала приглашение принять участие в новом финале.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины.
Обновлено в 03:35
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США и обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил Сергей Лавров.
Обновлено в 01:46
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Назван самый богатый ректор в ХМАО по итогам 2018 года
Ректор Нижневартовского государственного университета стал самым состоятельным из руководителей вузов в ХМАО по итогам декларационной кампании.
Обновлено 29 мая в 08:31
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
«Валенсия» планирует выкупить Черышева
Обновлено в 01:14
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии
«Клуб 1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Обновлено в 01:38
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34