с чего всё началось

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Происшествия Минздрав оценит лекарство, из-за которого задержали двух матерей Министерство здравоохранения России оценит эффективность не входящего в регистрационный список лекарств в стране противосудорожный препарат "Фризиум".

Происшествия В Омске мальчик провалился в яму с кипятком Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.

Армия и оружие Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Авто Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.

Политика Текслер назначил временного министра промышленности Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Общество Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Происшествия В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.

Музыка Элджей выпустил клип «Sayonara Детка» Российский рэпер Элджей представил клип на совместный с певицей Era Istrefi трек «Sayonara Детка».

Футбол «Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс» Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.