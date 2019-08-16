Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для материLenta.ru вчера в 16:03
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ.
Читать в источнике
Оценить157
с чего всё началось
Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в сети Facebook, «еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума».Medikforum.ruвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве возбудили дело против женщины, купившей за границей лекарство для ребенка
Ведомостивчера в 19:20
Глава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенка
Интерфаксвчера в 16:57
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Минздрав оценит лекарство, из-за которого задержали двух матерей
Министерство здравоохранения России оценит эффективность не входящего в регистрационный список лекарств в стране противосудорожный препарат "Фризиум".
Обновлено в 02:50
Кино
Тарантино нашел отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России
По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 02:36
Политика
Текслер назначил временного министра промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:04
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено вчера в 06:31
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Музыка
Элджей выпустил клип «Sayonara Детка»
Российский рэпер Элджей представил клип на совместный с певицей Era Istrefi трек «Sayonara Детка».
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»
Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Путешествия
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28