Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для материLenta.ru вчера в 16:03
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в сети Facebook, «еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума».Medikforum.ruвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве возбудили дело против женщины, купившей за границей лекарство для ребенка
Ведомостивчера в 19:20
Глава СПЧ обещал разобраться с задержанием матери, купившей лекарство для ребенка
Интерфаксвчера в 16:57
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета улетят из Домодедово
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге
Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.
Обновлено в 00:36
Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19
Общество
На восстановление детских лагерей потратят 135 млрд рублей
Предполагается, что на восстановление и содержание заброшенных детских лагерей понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Кино
Тарантино нашел отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 01:11
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено вчера в 04:26
Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Общество
В бухтах Приморья от тайфуна укрываются сотни иностранных шхун
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05