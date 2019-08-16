с чего всё началось

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ.

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Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

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Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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