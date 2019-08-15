с чего всё началось

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ.

Происшествия Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Технологии Instagram вводит функцию для обозначения фейкового контента Instagram анонсировал новую функцию — пользователям социальной сети позволят сообщать о подозрительном и недостоверном контенте.

Кино Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Общество Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.

Футбол Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Политика В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.

Интернет Google лишает Chrome поддержки FTP Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Еще осенью 2018 года стало известно, что разработчики Chrome и Firefox начали претворять в жизнь идею по прекращению поддержки FTP в своих браузерах.

Происшествия Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Происшествия В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.

Путешествия В Турции предлагают ограничить систему «все включено» В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Суд оставил украинских моряков под арестом Московский городской суд рассмотрел жалобы украинских моряков, связанные с продлением их ареста.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Политика Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Шоу-бизнес Панин признался, что пришел к сексу с мужчинами вместе с женой Актер раскрыл, как пришел к сексуальным связям с мужчинами. Алексей Панин откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях.

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.