Экономика
Покупатели живут сегодняшним дномКоммерсантъ вчера в 19:04
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%. Негативный эффект от повышения НДС не закончился и доверие потребителей в этом году останется слабым, считают аналитики.
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Экономика
Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года
Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Глава администрации Порошенко подал в отставку
Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
Екатеринбург обмануть уже не получится
«Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.
Обновлено в 12:51
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в молодежном первенстве, забив 7 голов
ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 7:1 в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 13:05
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Наука
Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
В начале эксперимента активность задней поясной коры участников при наблюдении за связанными с курением триггерами проверили с помощью фМРТ: участникам показывали, к примеру, изображения курящих людей и людей без сигарет — в качестве контрольного условия.
Обновлено в 10:19
Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой
Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
«Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Чёрного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
США испытали две сверхмощные бомбы
ВВС США разместили в сети видеоролик, на котором запечатлено новое испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28