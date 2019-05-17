Экономика
Покупатели живут сегодняшним дномКоммерсантъ вчера в 19:04
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%. Негативный эффект от повышения НДС не закончился и доверие потребителей в этом году останется слабым, считают аналитики.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:36
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Столичный врач дала рекомендации дачникам, страдающим гипертонией
Департамент здравоохранения Москвы порекомендовал дачникам, страдающим гипертонией, избегать неудобных поз и не работать в дискомфортном положении больше пяти минут.
Обновлено в 07:31
Политика
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины
58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Ростов
В Ростовской области в пятницу днем глава региона Василий Голубев встретил в аэропорту председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщили в правительстве области.
Обновлено в 07:41
Культура
В Group-IB оценили решение Первого канала по итогам шоу «Голос. Дети»
Специалист назвал решение руководства канала оправданным.
Обновлено в 08:17
Музыка
Мать финалиста шоу «Голос. Дети» оценила отмену результатов конкурса
Телеканал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск программы.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Месси получил награду Каталонии
Нападающий футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси получил одну из высших наград Каталонии — Крест Святого Георгия.
Обновлено в 01:57
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Хоккей
«Сибирь» обменяла Воробья в «Автомобилист» на Торченюка
«Сибирь» обменяла защитника Павла Воробья в «Автомобилист» на нападающего Александра Торченюка, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:54
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Интернет
AGCM обвиняет Google в злоупотреблении своим положением на рынке
По мнению Управления, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в официальном заявлении AGCM.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32