Покупатели живут сегодняшним дномКоммерсантъ вчера в 19:04

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%. Негативный эффект от повышения НДС не закончился и доверие потребителей в этом году останется слабым, считают аналитики.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Происшествия Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая.

Политика Коломойский объяснил решение вернуться на Украину Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам, и добавил, что в ближайшие пять лет планирует оставаться в этой стране.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Политика Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.

Политика В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.

Политика Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Происшествия «Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций "Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".

Авто Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.

Армия и оружие Опубликованы планы США по развалу России Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.

Политика Первый заместитель главы СБУ подал в отставку Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Демчина подал в отставку.

Кино Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов» На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.

Культура Скончался американский писатель Герман Воук Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.

Происшествия МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.

Политика Канцлер Австрии уверен в успешности «Северного потока-2» Во время своего выступления канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о положительном отношении страны к "Северному потоку-2".

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Авто Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.