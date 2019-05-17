Экономика
Покупатели живут сегодняшним дномКоммерсантъ вчера в 19:04
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%. Негативный эффект от повышения НДС не закончился и доверие потребителей в этом году останется слабым, считают аналитики.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Обновлено в 05:00
Футбол
Месси отказался поддерживать лозунг «Свободу политзаключённым»
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня о своих высоких доходах: «Я не строю из себя королеву»
Боня является основателем и владельцем бренда одежды Victoria Bonya, который ориентирован на покупателей с доходом выше среднего.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Свердловские власти начали выполнять поручение Путина по скверу в Екатеринбурге заранее
Свердловские чиновники начали выполнять поручение президента России Владимира Путина и выяснять позицию горожан по поводу строительства собора Святой Екатерины в екатеринбургском сквере у драмтеатра.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Игры
Эксклюзивы PlayStation выйдут на ПК. Названы цены и даты
Detroit: Become Human - 349 рублей (до 13 июня действует скидка, потом цена составит 999 рублей), релиз обозначен как "осень", без конкретной даты.
Обновлено в 04:38
Футбол
Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»
Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов
В самопровозглашенной Донецкой народной республике принято уже порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 04:42
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество
Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
33% респондентов при переходе на место работы ожидают увеличения зарплаты примерно на треть, а 24% опрошенных заявили, что их устроит рост зарплаты до 50%.
Обновлено в 04:58
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено вчера в 10:25
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Финансы
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08