Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жильеКоммерсантъ 07:00
Региональные тенденции абсолютно соответствуют московским. Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в Москве сейчас составляет 202,9 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 12% выше показателя апреля 2018 года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
Военный технополис «Эра» получит первые результаты исследований в этом году
Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 19:46
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Транспорт
Код прокатит
Пассажир подносит свой смартфон к специальному стикеру в транспорте, QR-код сканируется, затем вводится стоимость проезда и производится оплата.
Обновлено в 14:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Транспорт
Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Политика
Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери
Обновлено в 15:36
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено в 18:43
Общество
Гороскоп: ракам советуют воздержаться от обещаний, скорпионов ждет много работы
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского
Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Общество
Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля
Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото
Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Экономика
Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарии
Доходы российских чиновников и парламентариев в этом году снизились.
Обновлено в 14:22
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Кино
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook
Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Финансы
Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)
Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16