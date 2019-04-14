Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жильеКоммерсантъ 07:00

Региональные тенденции абсолютно соответствуют московским. Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в Москве сейчас составляет 202,9 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 12% выше показателя апреля 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Продавцы недвижимости уверяют, что цены на жилье в РФ растут и будут расти

Красная весна14:15

Цены на вторичное жильё бьют все рекорды

АБН07:23

Трехлетний максимум: В России повышаются цены на вторичное жилье

Бизнес-новости в Кирове13:11

Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимума

Экономика сегодня09:54

Ирина Доброхотова: если кто-то решает покупать недвижимость сейчас, то он не прогадает

BFM.ru11:17

Цены на вторичное жилье в России стремительно увеличиваются

iReactor13:57

Покупатели заселяют вторичное жилье

Коммерсантъ07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

Военный технополис «Эра» получит первые результаты исследований в этом году

Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 19:46
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Транспорт

Код прокатит

Пассажир подносит свой смартфон к специальному стикеру в транспорте, QR-код сканируется, затем вводится стоимость проезда и производится оплата.
Обновлено в 14:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Политика

Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери

Обновлено в 15:36
Транспорт

«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах

Обновлено в 18:43
Общество

Гороскоп: ракам советуют воздержаться от обещаний, скорпионов ждет много работы

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского

Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Общество

Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля

Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото

Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Экономика

Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарии

Доходы российских чиновников и парламентариев в этом году снизились.
Обновлено в 14:22
Общество

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Кино

Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook

Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Финансы

Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)

Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное