Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жильеКоммерсантъ 07:00
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Здоровье
В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск»
В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск».
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Кино
Звезда «Игры престолов» признался, что получил роль через фейсбук
Звезда "Игры престолов" и самый сильный человек в мире Хафтор Бьёрнссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через фейсбук, передает CNBC.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
Обновлено в 10:14
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Тель-Авив пустит 50 бесплатных автобусов во время финала Евровидения
Мэрия Тель-Авива решила пустить 50 бесплатных автобусов по основным маршрутам города в пятницу и субботу 17-18 мая, когда состоится финал конкурса "Евровидение", несмотря на шабат.
Обновлено в 07:42
Политика
Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила об отключении испаноязычного телеканала от кабельной сети в Венесуэле.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Ассанж назвал условия сотрудничества со следствием
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о своей готовности сотрудничать со шведским следствием.
Обновлено в 10:30
Политика
Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию
Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Футбол
Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»
Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Наука
Останки нового вида людей обнаружили на Филиппинах
На филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки людей, которые собрали в себе черты более ранних и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено 11 апреля в 02:45
Кино
«Ночная смена»: вышла новая короткометражка по мотивам «Чужого»
К юбилею франшизы «Чужой» (26 апреля исполнится 40 лет) вышел новый короткометражный фильм, вдохновленный космическим хоррором.
Обновлено в 10:30
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов
Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:38
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве
Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве.
Обновлено в 09:09
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39