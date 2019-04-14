Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жильеКоммерсантъ 07:00

Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
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Цены на вторичное жильё бьют все рекорды

АБН07:23

Покупатели заселяют вторичное жилье

Коммерсантъ07:00
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