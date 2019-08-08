Экономика
Покупатели смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазиновВсе новости (Нижний Тагил) 03:12
Жители удалённых и малонаселённых сёл и деревень смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов с помощью карты Сбербанка. Услуга станет доступна уже с этого года, пишет РИА «Новости». Оплата будет проходить по безналичному расчёту.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
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