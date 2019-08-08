МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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Жители удалённых и малонаселённых сёл и деревень смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов с помощью карты Сбербанка. Услуга станет доступна уже с этого года, пишет РИА «Новости». Оплата будет проходить по безналичному расчёту.

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