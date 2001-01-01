Экономика

Покупатели расчехлили смартфоныКоммерсантъ 18:18

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Снижение доходности от продаж смартфонов и аксессуаров заметили и конкуренты МТС.
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Покупатели расчехлили смартфоны

Коммерсантъ18:18
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Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
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Сообщается, что инициатором стала 22-летняя девушка, толкнувшая Бекхэма в бок. Дерущихся возлюбленных пришлось разнимать охране отеля.
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В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

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Обновлено в 06:12
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Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
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Обновлено в 13:59
Политика

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Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
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Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
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На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

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