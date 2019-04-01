Финансы
Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБПРАЙМ вчера в 10:29
Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
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В Минфине предложили кредитовать покупателей несырьевого экспорта из средств ФНБ
Экономика сегоднявчера в 10:51
Минфин предлагает использовать ФНБ для кредитования потребителей несырьевого экспорта России
Вести.Финансвчера в 11:23
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