Финансы
Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБПРАЙМ вчера в 10:29
Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
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Минфин предлагает использовать ФНБ для кредитования потребителей несырьевого экспорта России
Вести.Финансвчера в 11:23
В Минфине предложили кредитовать покупателей несырьевого экспорта из средств ФНБ
Экономика сегоднявчера в 10:51
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
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