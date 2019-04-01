Финансы
Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБПРАЙМ вчера в 10:29
Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
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Минфин предлагает использовать ФНБ для кредитования потребителей несырьевого экспорта России
Вести.Финансвчера в 11:23
В Минфине предложили кредитовать покупателей несырьевого экспорта из средств ФНБ
Экономика сегоднявчера в 10:51
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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Последняя норковая ферма в Германии закрыта
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Обновлено в 06:05
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Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
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Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
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Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге
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Обновлено в 11:15
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
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Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
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Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Спорт
Губерниев назвал слова Вяльбе о запрете соцсетей бредом
Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе
Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
Обновлено в 09:00
Политика
Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля.
Обновлено в 13:54
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
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Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00