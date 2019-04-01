Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБПРАЙМ вчера в 10:29

Минфин РФ предлагает направлять средства ФНБ после превышения его объемом планки в 7% ВВП на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Покупатели несырьевого экспорта из РФ смогут получать кредиты из ФНБ

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