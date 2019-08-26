Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в ЕкатеринбургRT на русском 02:03

Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля Stenograffia Анну Клец.
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После угроз Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург

Московский Комсомолец Екатеринбург02:35

Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург

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Выступит online: Покрас Лампас не прилетит в Екатеринбург

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«Стенограффия» объяснила, почему сдает позиции в борьбе за «Супрематический крест» на Уралмаше

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В Екатеринбурге православные активисты и организаторы «Стенограффии» должны обсудить судьбу граффити Покраса Лампаса

Эхо Москвы02:32
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Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
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В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

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Украинский военный командир погиб в Донбассе

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Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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Экономика

UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет

Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
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Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Умерла блогер из Краснодара, впавшая в кому после ДТП на Бали

Как ранее сообщали «Кубанские новости», блогер Олеся Сацункевич из Краснодара попала в аварию на мотоцикле 11 августа на Бали.
Обновлено в 00:11
Общество

В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак

В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

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Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Энергетика

Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики

Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:08
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
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Происшествия

Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске

В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
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Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Наука

Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление

Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.
Обновлено в 02:17
Политика

Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму

Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
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Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
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Норвегия намерена провести проверку Севморпути

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Запущено бета-тестирование режима Firefight для Halo: Reach PC

Обновлено вчера в 10:22
Политика

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено 24 августа в 13:02
Экономика

Грузия поможет отельерам выплатить кредиты после спада турпотока из РФ

Власти Грузии окажут финансовую помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России.
Обновлено 24 августа в 09:19
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В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда

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Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Обновлено в 01:25
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