Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в ЕкатеринбургRT на русском 02:03
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля Stenograffia Анну Клец.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Православные активисты добились своего: Покрас Лампас отменил поездку в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайн01:17
«Стенограффия» объяснила, почему сдает позиции в борьбе за «Супрематический крест» на Уралмаше
Европейско-Азиатские новости01:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб в Донбассе
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
Обновлено в 02:00
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Умерла блогер из Краснодара, впавшая в кому после ДТП на Бали
Как ранее сообщали «Кубанские новости», блогер Олеся Сацункевич из Краснодара попала в аварию на мотоцикле 11 августа на Бали.
Обновлено в 00:11
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики
Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:08
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске
В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Наука
Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление
Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.
Обновлено в 02:17
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Киберспорт
Запущено бета-тестирование режима Firefight для Halo: Reach PC
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено 24 августа в 13:02
Экономика
Грузия поможет отельерам выплатить кредиты после спада турпотока из РФ
Власти Грузии окажут финансовую помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России.
Обновлено 24 августа в 09:19
Происшествия
В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда
Обновлено вчера в 14:54