Общество
Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в ЕкатеринбургеРИА Новости 04:32
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Читать в источнике
Оценить109
Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосква 24 04:56
Подробнее о событии
Показать все источники
«Россия стрит-арта и Россия гудрона»: уральцы — о работе Покраса Лампаса, закатанной в асфальт
Екатеринбург Онлайн04:50
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Политика
Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области
Обновлено в 05:09
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Кино
Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» станет последним
Кларк Грегг заявил, что испытывает благодарность к фанатам за то, что они поддерживали шоу на протяжении 136 эпизодов, и собирается отпраздновать вместе с ними выход седьмого сезона.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport
В Сеть попали первые снимки обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, на которых автомобиль предстал без камуфляжа сразу после сборки в Тайланде.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Общество
Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля
Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
Обновлено в 03:27
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Один человек погиб при взрыве топливной цистерны в Тверской области
В результате возгорания взорвалась топливная цистерна на территории колхоза «Авангард» в Тверской области, сообщает «Тверская неделя» со ссылкой на источник в областном управлении МЧС России.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Технологии
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%
За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»
Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии»
«Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.
Обновлено в 05:00
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17