Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение.

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

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