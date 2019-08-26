Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующихРИА Новости 01:23
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих. Об этом РИА Новости сообщила координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.
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