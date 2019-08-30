Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
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с чего всё началось

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
РИА Новостивчера в 20:08

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Поклонская рассказала о тайных переменах в личной жизни

URA.Ruвчера в 22:31

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

ФАНвчера в 21:29

Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни

Московский Комсомолецвчера в 20:46

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Газета.Ruвчера в 23:03

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

News.ruвчера в 21:15

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Lenta.ru00:02

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

РИА Новостивчера в 20:08
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Готовившийся к вынужденной посадке самолёт сел в Екатеринбурге

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Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
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«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость

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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
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РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Авто

В «Сколково» презентовали приложение Hyundai Mobility

Известия вчера в 14:11
Общество

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

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BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Общество

Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём

В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Экономика

Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.
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Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым

Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
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РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Футбол

Спартак — Брага 1:2

Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.
Вести.Ru вчера в 15:09
Политика

Армения не примет участие в мероприятиях 1 сентября в Польше

Ранее стало известно об отказе президента Белоруссии ехать в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны Руководство Армении, несмотря на приглашение, не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.
Аргументы и Факты вчера в 11:28
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
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Друг актера Числова попросил денег на похороны

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Здоровье

Россияне стали меньше болеть сифилисом

По итогам прошлого года наивысшая заболеваемость зафиксирована в Туве — там на 100 тысяч населения пришлось 43,5 случая сифилиса.
Lenta.ru 01:07
Хоккей

«Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче

Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.
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Личный помощник Трампа уходит в отставку

Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Авто

Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке

Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Политика

Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
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Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста

Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Политика

В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига

Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
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Гаджеты

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Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым

Наргиз призналась, что много плакала и давно порывалась уйти, но Фадеев не хотел разрывать с ней контракт.
Московский Комсомолец вчера в 15:46
Фигурное катание

Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа

Газета.Ru вчера в 18:20
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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