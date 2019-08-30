Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.

с чего всё началось

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

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