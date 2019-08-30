Политика
РИА НовостиПоклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.РИА Новостивчера в 20:08
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Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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Происшествия
Готовившийся к вынужденной посадке самолёт сел в Екатеринбурге
RT на русском 00:38
Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Шоу-бизнес
«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость
Телепрограмма 00:31
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Авто
В «Сколково» презентовали приложение Hyundai Mobility
Известия вчера в 14:11
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Общество
Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Экономика
Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества
Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым
Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.
Вести.Ru вчера в 15:09
Политика
Армения не примет участие в мероприятиях 1 сентября в Польше
Ранее стало известно об отказе президента Белоруссии ехать в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны Руководство Армении, несмотря на приглашение, не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.
Аргументы и Факты вчера в 11:28
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Друг актера Числова попросил денег на похороны
Телеканал 360° вчера в 16:47
Здоровье
Россияне стали меньше болеть сифилисом
По итогам прошлого года наивысшая заболеваемость зафиксирована в Туве — там на 100 тысяч населения пришлось 43,5 случая сифилиса.
Lenta.ru 01:07
Хоккей
«Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче
Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.
РИА Новости вчера в 14:28
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Политика
Личный помощник Трампа уходит в отставку
Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Авто
Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке
Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать iPhone
Independent Repair Provider Program позволит несертифицированным сервисным центрам получить доступ к оригинальным комплектующим для iPhone.
Astera вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым
Наргиз призналась, что много плакала и давно порывалась уйти, но Фадеев не хотел разрывать с ней контракт.
Московский Комсомолец вчера в 15:46
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20