Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во снеLenta.ru 08:56
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. Видеозапись признания Поклонской опубликовал YouTube-канал движения «Царский мост».
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Наталья Поклонская приехала на Урал и рассказала о чуде, которое с ней произошло
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