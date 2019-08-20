Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во снеLenta.ru 08:56

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. Видеозапись признания Поклонской опубликовал YouTube-канал движения «Царский мост».
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Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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