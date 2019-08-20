Религия
Наталья Поклонская: «Святой пришел во сне и вылечил меня»Дни24 11:08
Наталья Поклонская недавно побывала в Среднеуральском женском монастыре вместе с Сергием, являющимся ее духовником и схиигуменом. Политик отметила, что в храме, где свои службы проводил Лука Крымский, Войно-Ясенецкий, постоянно происходят чудеса. Одно из них случилось с самой депутатом Госдумы.
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Наталья Поклонская приехала на Урал и рассказала о чуде, которое с ней произошло
Екатеринбург Онлайн07:21
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
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В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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