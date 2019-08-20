Религия

Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святогоURA.Ru 05:47

Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
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Поклонская рассказала о своём чудесном исцелении

Московский Комсомолец09:48

Поклонская рассказала об исцелении после явившегося во сне святого

Газета.Ru09:20

Поклонская после визита на Урал рассказала о страшной болезни

Новый День05:42

Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого

URA.Ru05:47

Поклонская рассказала, как явившийся во сне святой помог ей вылечиться

РИА Новости08:24

Наталья Поклонская приехала на Урал и рассказала о чуде, которое с ней произошло

Екатеринбург Онлайн07:21

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Lenta.ru08:56
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:30, Ашберн
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Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

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На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ

Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности.
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Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
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Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
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Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
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Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
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Назван главный претендент на должность посла США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

Обновлено вчера в 08:54
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Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV

Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
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Судный день: Звезда смерти Нибиру вплотную приблизилась к Земле

Планета Х Нибиру снова напомнила о себе, бьют тревогу конспирологи.
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В Москве покажут главную архивную тайну XX века

Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
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Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
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Космос

Астронавты запечатлели на видео НЛО

Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.
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Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
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Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
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«Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Ромы»

Московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Обновлено в 10:03
Политика

Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
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Медведь загрыз композитора в Канаде

Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
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Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире

Скорость распространения в мире вируса африканской чумы свиней (АЧС) позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства, возможно, многие очаги АЧС пока не выявлены, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 12:08
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Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео

Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Политика

Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
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Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено в 06:10
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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