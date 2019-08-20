Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святогоURA.Ru 05:47
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
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Наталья Поклонская приехала на Урал и рассказала о чуде, которое с ней произошло
Екатеринбург Онлайн07:21
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