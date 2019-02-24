Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на УкраинеRT на русском 04:16

Совсем скоро случится наш общий с Генеральной прокуратурой Украины юбилей. Вот уже пять лет, как этот орган пытается скоординировать девять уголовных производств, открытых в отношении меня, и довести их хоть до какого-нибудь результата.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.

Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине

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