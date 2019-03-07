Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по ГосдумеВести.Ru 04:38

Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за доходами — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла. Ее кандидатуру фракция "Единая Россия" не выдвинула.
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с чего всё началось

Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту. Собрать его ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.
РИА Новости00:29

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Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Вести.Ru04:38

Наталья Поклонская рассказала о собранном на коллег-депутатов компромате

Говорит Москва02:46

Поклонская собрала компромат на депутатов Госдумы

Телеканал 360°01:59

Наталья Поклонская рассказала о компромате на депутатов Госдумы

Znak.com01:53

Поклонская заявила о материалах, собранных на депутатов Госдумы

ФАН01:23

Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы

РИА Новости00:29

Поклонская собрала компромат на российских политиков

URA.Ru03:06
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Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Политика

Зеленскому грозят уголовные дела

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 05:54
Происшествия

Жительница Москвы заказала убийство бывшего замминистра ЖКХ

Обновлено в 01:42
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика

Оговорился: Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Эпплом»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неправильно назвал фамилию главы американской корпорации Apple Тима Кука.
Обновлено в 05:50
Общество

Принят закон об оскорблении госсимволов России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.
Обновлено в 03:26
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика

В Госдуме оценили призыв Киева к Google «исправить» отображение Крыма

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT призыв посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании Google «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 04:28
Экономика

Глава Роструда покинет свой пост

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов покинет свой пост в связи с переходом на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщили РБК два источника, близких к Минтруду.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал до 6 мая метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.
Обновлено в 06:20
Общество

Военные устроили фотосессию с балеринами в метро Екатеринбурга

Военные ЦВО в Екатеринбурге устроили фотосессию с балеринами на станции метро «Ботаническая».
Обновлено в 06:07
Политика

Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Фигуранты дела «Мужского государства» получили реальные сроки

Суд в Хабаровске вынес приговор четверым фигурантам дела "Мужского государства", чей лидер, основатель одноименной группы в соцсети, ранее был приговорен к условному сроку по делу об экстремизме.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 02:16
Здоровье

Минздрав предложил разграничить условия оказания платных медуслуг

Минздрав России предложил разграничить условия оказания бесплатной и платной медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях, чтобы приостановить необоснованный рост расходов населения на медицину.
Обновлено в 05:55
Политика

В Днепре сожгли машину активиста, пытавшегося задать вопрос Порошенко

Обновлено в 03:23
Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено вчера в 04:31
Общество

Цукерберг заявил о возможной блокировке Facebook в некоторых странах

Марк Цукерберг, генеральный директор и создатель соцсети Facebook, рассказал, что в будущем не исключена и полная блокировка сервиса в некоторых странах.
Обновлено в 05:08
Экономика

Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Экономика

МТС заплатит США крупный штраф в рамках дела о коррупции в Узбекистане

Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Красноярске попытались поджечь здание администрации

В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Политика

Власти Москвы согласовали митинг оппозиции

Организаторам удалось согласовать с московскими властями проведение митинга «За Россию, справедливость, новый курс!»
Обновлено в 02:24
Политика

МИД России уведомил партнёров о приостановке ДРСМД

МИД России 5 марта направил международным партнёрам уведомление о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 05:42
Кино

«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить

По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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