Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по ГосдумеВести.Ru 04:38
Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за доходами — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла. Ее кандидатуру фракция "Единая Россия" не выдвинула.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту. Собрать его ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.РИА Новости00:29
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