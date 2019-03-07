Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по ГосдумеВести.Ru 04:38
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
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А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы.
— Наталья Поклонская, российский политикPravda.Ru 02:51
с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту. Собрать его ей удалось за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.РИА Новости00:29
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Сотрудники Первого канала притворились владельцами наркобизнеса и пригласили подростков на работу курьерами.
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Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
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Умер академик РАН и научный руководитель НИИ им. Семашко Олег Щепин
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