Шоу-бизнес
News.ruПоклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены. По словам народного избранника, о них пока никто не знает и она собирается держать их в тайне. Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.РИА Новостивчера в 20:08
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Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане
Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Финансы
ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Финансы
Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».
Коммерсантъ 01:53
Авто
Купе Mopar ’19 Dodge Challenger отметит юбилей кастомизации
Ателье Mopar отмечает десятилетие кастомизации заводских автомобилей FCA, в связи с чем для Северной Америки подготовлена юбилейная версия масл-кара Dodge Challenger.
Драйв 04:03
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Общество
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Футбол
«Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч
В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT.
1rnd.ru вчера в 09:17
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника "Орион" для российской армии уже началось, в перспективе планируется строить до 30 таких БЛА в год, заявил РИА Новости в пятницу гендиректор компании-разработчика данного летательного аппарата - компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Авто
Audi RS6 получил кузов «ют»
RS6 Avant получил 591 л.с. под капотом, но это по-прежнему универсал, поэтому он также имеет возможность перевозить людей и большое количество грузов, при условии, что все вписывается в относительно узкие рамки заднего грузового пространства.
SpeedMe вчера в 13:45
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов
Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.
Арбуз 02:41
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Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
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Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве
Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
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«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
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Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
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