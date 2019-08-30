Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены. По словам народного избранника, о них пока никто не знает и она собирается держать их в тайне. Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни.

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

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