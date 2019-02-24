Поклонская прокомментировала возбужденные против нее уголовные делаФедералПресс 04:48

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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крым Наталья Поклонская рассказала об уголовных делах, которые возбуждены против нее на Украине. По ее словам, их много, так как они появлялись практически при каждом действии народной избранницы.

Поклонская прокомментировала возбужденные против нее уголовные дела

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