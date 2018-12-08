Политика

Поклонская посоветовала Порошенко сфотографироваться с ветеранами ВОВ
Московский Комсомолец
13:27

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала фото Порошенко с солдатом, у которого на форме изображена символика СС, которое президент выложил в Facebook. Политик посоветовала украинскому президенту сфотографироваться с ветеранами Великой Отечественной войны.
Московский Комсомолец13:27

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Поклонская призвала Порошенко после фото с солдатом с эмблемой СС сфотографироваться с ветераном ВОВ

Народные новости14:43

Поклонская обвинила Порошенко в предательстве из-за фото с солдатом с эмблемой дивизии СС

URA.Ru14:32

Поклонская посоветовала Порошенко сфотографироваться с ветеранами ВОВ

Московский Комсомолец13:27

Поклонская: у Порошенко кишка тонка для фото с ветеранами

News.ru13:11

«Если кишка не тонка»: Поклонская призвала Порошенко сделать фото с ветераном ВОВ

Экономика сегодня12:58

Поклонская раскритиковала «потерявшего совесть» Порошенко за фото с солдатом с эмблемой СС

Газета.Ru12:51

Поклонская предложила Порошенко испытать «экстрим» и сфотографироваться с ветераном Великой Отечественной войны

ИА Новороссия14:16
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Политика

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Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС

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Наталья Поклонская
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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