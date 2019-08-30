Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

В личной жизни Натальи Поклонской произошли радикальные перемены

Актуальные Новости01:45

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

News.ruвчера в 21:15

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Lenta.ru00:02

Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Газета.Ruвчера в 23:03

Поклонская рассказала о тайных переменах в личной жизни

URA.Ruвчера в 22:31

Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни

Московский Комсомолецвчера в 20:46

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

РИА Новостивчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной

По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
Политика

Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Глава Росгвардии обвинил организаторов незаконных акций в провокациях

«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых, в том числе, задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — сказал Золотов агентству.
Говорит Москва 02:27
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Армия и оружие

Корветы-невидимки Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

Подводную лодку условного противника выследили и уничтожили у побережья Калининградской области корветы Балтийского флота "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий".
Российская газета вчера в 05:52
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой

Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.
3DNews вчера в 04:13
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика

Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Известия вчера в 09:51
Гаджеты

Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Футбол

Хенесс покидает пост президента «Баварии»

С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Sport24.ru вчера в 15:12
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие

Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество

Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России

В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.
ФедералПресс вчера в 17:49
Здоровье

В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги

Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.
Курс дела вчера в 07:42
Армия и оружие

Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия

В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле

Российская газета вчера в 09:13
Общество

В Дании по традиции снова прошел праздник китобоев

От традиции не собираются отказываться и потомки, несмотря на всеобщее возмущение.
Первый канал 00:35
Футбол

Сериал с Неймаром продолжается

По сообщению «El Mundo Deportivo», «Барселона» и «ПСЖ» все еще пытаются совершить сделку по Неймару.
Все про Спорт ру 02:18
Политика

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил на брифинге о необходимости уничтожения государственных корпораций.
EastRussia вчера в 20:50
Общество

Названа опасность злоупотребления кофе

Lenta.ru вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное