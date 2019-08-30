Шоу-бизнес
РИА НовостиПоклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.РИА Новостивчера в 20:08
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Поклонская заинтриговала сообщением о «тайных переменах» в личной жизни
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
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РИА Новости вчера в 21:25
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
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РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия
Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Глава Росгвардии обвинил организаторов незаконных акций в провокациях
«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых, в том числе, задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — сказал Золотов агентству.
Говорит Москва 02:27
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Армия и оружие
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Российская газета вчера в 05:52
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой
Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.
3DNews вчера в 04:13
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
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Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Футбол
Хенесс покидает пост президента «Баварии»
С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Sport24.ru вчера в 15:12
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России
В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.
ФедералПресс вчера в 17:49
Здоровье
В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги
Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.
Курс дела вчера в 07:42
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
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В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета вчера в 09:13
Общество
В Дании по традиции снова прошел праздник китобоев
От традиции не собираются отказываться и потомки, несмотря на всеобщее возмущение.
Первый канал 00:35
Футбол
Сериал с Неймаром продолжается
По сообщению «El Mundo Deportivo», «Барселона» и «ПСЖ» все еще пытаются совершить сделку по Неймару.
Все про Спорт ру 02:18
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации в России
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил на брифинге о необходимости уничтожения государственных корпораций.
EastRussia вчера в 20:50
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16