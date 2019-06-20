Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в ТбилисиГазета.Ru 16:37

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
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Сергей Гаврилов
Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.
— Сергей Гаврилов, российский политикLenta.ru 19:08

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