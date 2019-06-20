Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в ТбилисиГазета.Ru 16:37
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
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Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.
— Сергей Гаврилов, российский политикLenta.ru 19:08
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Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено в 16:22
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 09:34
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром
Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Здоровье
В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский назвал законы Украины «трешем»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:54
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 13:51
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
Обновлено в 18:36
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Общество
Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Здоровье
В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных
В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».
Обновлено в 20:39
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Индия закупила у России сотни ракет
Обновлено в 10:23