Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в ТбилисиГазета.Ru 16:37

Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.

Политика Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Политика Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.

Футбол «ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.

Здоровье В Череповце появится детская областная больница В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Политика Зеленский назвал законы Украины «трешем» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает "Украинская правда".

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Гаджеты Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.

Общество Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.

Футбол Неймар не хочет возвращаться в Париж В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.

Здоровье В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».

Общество СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.