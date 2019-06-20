Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в ТбилисиГазета.Ru 16:37

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Читать в источнике
Сергей Гаврилов
Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.
— Сергей Гаврилов, российский политикLenta.ru 19:08

Подробнее о событии

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента

Интерфакс17:31

Карасин прокомментировал последние события в Тбилиси

Sputnik Грузия12:16

Открывший ассамблею в Грузии депутат назвал протесты в Тбилиси спланированной провокацией

ТАСС16:52

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Газета.Ru16:37

Около 7000 человек собралось на акции в Тбилиси после выступления депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии

Эхо Москвы14:43

МИД РФ: Генассамблея православия в Тбилиси стала антироссийской акцией

REGNUM17:09

Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией

РИА Новости13:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика

Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний

Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено в 07:30
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Евро торгуется на уровне 71 руб. впервые с мая прошлого года.
Обновлено в 11:09
Политика

Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено в 09:50
Политика

США и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью

В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
Обновлено в 21:02
Политика

Полиция применила силу против протестующих в Грузии

Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Продюсера Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан

Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

ЕС продлил санкции против России

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено в 21:19
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Политика

Путин чуть не забыл вопрос про «суверенный интернет» из-за шаурмы

Обновлено в 08:11
Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено в 07:10
Общество

В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Происшествия

Под Екатеринбургом горит магазин ритуальных услуг

Площадь пожара превысила 400 квадратных метров Екатеринбург, 21 июня.
Обновлено в 17:49
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Технологии

Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами

Структуры Роскомнадзора поручили разработать систему контроля видеосервисов на предмет экстремизма и нецензурной лексики.
Обновлено в 03:09
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Американский «Посейдон» показали изнутри

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное