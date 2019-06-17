Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФГазета.Ru 00:32
Ранее сообщалось, что жители Донбасса начали получать паспорта России. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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с чего всё началось
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.ТАССвчера в 20:03
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Обновлено вчера в 18:45
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