Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФГазета.Ru 00:32

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

с чего всё началось

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