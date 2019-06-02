Происшествия

Похороны Рейеса состоятся завтраSoccer.ru 05:44

Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера. Прощальная церемония назначена на 9-30, в 18-30 проводят его брата - Хонатана Рейеса, который находился в автомобиле вместе с Хосе Антонио.
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Похороны Рейеса пройдут 3 июня

Матч ТВ07:07

Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе

Советский спорт06:37

Похороны Рейеса пройдут завтра

Спорт-Экспресс05:45

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Газета.Ru06:01

Похороны погибшего в автокатастрофе Рейеса состоятся 3 июня

Sport24.ru05:59

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

Чемпионат05:47

Стала известна дата похорон Рейеса

РИА Новости06:34
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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Населённый пункт в Испании
Муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 681,34 км². Население 50 202 человека. Расстояние 24 км до административного центра провинции.
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