Происшествия

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июняЧемпионат 05:47

Стала известна дата похорон бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе в субботу, 1 июня. По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
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Похороны Рейеса пройдут 3 июня

Матч ТВ07:07

Рейеса похоронят 3 июня в его родном городе

Советский спорт06:37

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

Чемпионат05:47

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Газета.Ru06:01

Похороны погибшего в автокатастрофе Рейеса состоятся 3 июня

Sport24.ru05:59

Стала известна дата похорон Рейеса

РИА Новости06:34

Похороны Рейеса пройдут завтра

Спорт-Экспресс05:45
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Происшествия

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Населённый пункт в Испании
Муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 681,34 км². Население 50 202 человека. Расстояние 24 км до административного центра провинции.
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